Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на победу над «Боруссией» Дортмунд (4:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Большое уважение моим игрокам. У нас хорошее положение перед следующей игрой с "Байером". Если удастся одержать еще одну-две победы, "Сити" окажется очень близок к попаданию в топ-8.

Каждый раз, когда я прихожу на пресс-конференцию, Холанн бьет очередной рекорд! Я рад за него. Эрлин заслуживает этого. Чем больше хороших игроков будет его окружать, тем легче будет ему. Так обычно и происходит в топ-клубах. Хорошие игроки повышают потенциал каждого», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 10 очков и находится на 4-й строчке в таблице общего этапа Лиги чемпионов.