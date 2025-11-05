Российская премьер-лига (РПЛ) представила стратегию развития на период с 2026 по 2030 год в рамках сессии «Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030»﻿ на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава»﻿, проходящем в Самаре с 5 по 7 ноября.

Логотип РПЛ globallookpress.com

Презентация стратегии, впервые разработанной силами самой лиги и клубов с участием более 60 ведущих экспертов, была проведена президентом РПЛ Александром Алаевым.

Стратегия развития РПЛ разделена на четыре ключевых направления: развитие субъектности лиги, взаимодействие с аудиторией, увеличение доходов и внедрение новых технологий. Цель лиги — создание высокоуровневого футбольного продукта, который привлечет спортсменов и аудиторию, а также рост популярности и коммерческого потенциала российского футбола.