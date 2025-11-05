На сегодняшнем заседании КДК РФС (5 ноября) будет рассмотрен вопрос с правомерностью удаления форварда грозненского «Ахмата» Георгия Мелкадзе.

Георгий Мелкадзе globallookpress.com

«Рассмотрим неподобающее поведение "Ахмата" — предупреждение пяти футболистов и удаление одного в составе одной команды. Также рассмотрим удаление Мелкадзе и заявление команды об отмене красной карточки футболисту», — сказал КДК РФС Артур Григорьянц «Чемпионату».

В матче 14-го тура РПЛ с «Балтикой»(0:2) Мелкадзе наступил на голеностоп соперника во время движения нападающего с мячом. Тот матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).