«Монако» обыграл «Буде-Глимт» в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.
Счет в матче открыл Фоларин Балогун на 44-й минуте встречи.
Хозяева остались в меньшинстве на 83-й минуте после удаления Йостейна Гундерсена.
Результат матча
Будё-ГлимтБудё0:1МонакоМонако
0:1 Фоларин Балогун 43'
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Бреде Мо (Йостейн Гундерсен 46'), Один Бьортуфт, Фредрик Бьёркан (Вилладс Нильсен 86'), Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет (Оле Дидрик Бломберг 73'), Сондре Эукленн, Хокон Эвьен, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен 73'), Йенс Хёуге (Исак Дюбвик Мяяття 86')
Монако: Филипп Кён, Кассум Уаттара, Джордан Тезе, Каю Энрике, Тило Керер, Мохаммед Салису, Александр Головин, Магнес Аклиуше (Мика Биерет 72'), Мамаду Кулибали, Фоларин Балогун, Такуми Минамино (Pape Cabral 63')
Жёлтые карточки: Сондре Эукленн 4' — Тило Керер 24', Мохаммед Салису 42', Кассум Уаттара 88'
Красная карточка: Йостейн Гундерсен 81' (Будё-Глимт)
Благодаря этой победе «Монако» набрал 5 очков и поднялся на 17-е место в общей таблице. На счету «Буде-Глимта» 2 балла и 28-я позиция.