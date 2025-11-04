Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Нико Ковач globallookpress.com

«Нам необходима высокая линия обороны. Если мы будем сидеть в обороне очень низко, то у соперника будет всё необходимое, чтобы воспользоваться таким преимуществом. Мы хотим, чтобы игра проходила как можно дальше от наших ворот, поэтому будем придерживаться такого плана. Мы готовы рискнуть. Никлас Зюле выбыл из-за травмы пальца ноги и в завтрашней игре участия не примет», — цитирует Ковача клубная пресс-служба.

Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоится в среду, 5 ноября. Начало — в 23:00 мск.