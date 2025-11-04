Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу предстоящего матча между «Спартаком» и «Локомотивом».

«"Локомотив" должен выходить на каждую игру и сражаться, биться. Кубок тоже очень важная история. Давайте будем честны, "Локомотив" здорово начал сезон, хорошая команда, хороший подбор игроков. Ну "Спартак" тоже у нас команда особенная, потому что всегда, когда "Спартак" играет, все про него говорят. Интересно будет посмотреть, как они сыграют на Кубок, будет интересная игра. У "Спартака" сейчас единственная цель — Кубок. На сегодняшний момент "Спартак" за чемпионство бороться никак не сможет. Они будут бороться только за третье‑четвертое место, а вот Кубок они выиграть могут, это правда», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

В четверг «Спартак» примет «Локомотив» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Начало матча — в 19:30 мск.