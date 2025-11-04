В матче 4-го тура Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» примет «Монако». Игра пройдет на стадионе «Аспмира» 4 ноября. Начало в 23:00 мск.

После трех туров «Буде» и «Монако» не выиграли ни одной встречи. Обе команды имеют по две ничьи и одному поражению. В прошлом туре хозяева проиграли 1:3 «Галатасараю», а гости разошлись нулевой с «Тоттенхэмом».

Сейчас соперники имеют по 2 очка и находятся за пределами 24-й позиции. Подняться туда позволит победа, поэтому ничья никого не устроит. Стоит отметить, что между собой команды еще не играли.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.76.

Котировки букмекеров на победу составляют 2.21 и 3.05, за 4.05 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект сделал ставку на ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.