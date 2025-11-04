В матче 4-го тура Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» примет «Монако». Игра пройдет на стадионе «Аспмира» 4 ноября. Начало в 23:00 мск.
После трех туров «Буде» и «Монако» не выиграли ни одной встречи. Обе команды имеют по две ничьи и одному поражению. В прошлом туре хозяева проиграли 1:3 «Галатасараю», а гости разошлись нулевой с «Тоттенхэмом».
Сейчас соперники имеют по 2 очка и находятся за пределами 24-й позиции. Подняться туда позволит победа, поэтому ничья никого не устроит. Стоит отметить, что между собой команды еще не играли.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.76.
- Котировки букмекеров на победу составляют 2.21 и 3.05, за 4.05 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект сделал ставку на ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.