Полузащитник «Пари Сен-Жермен»﻿ Витинья поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией»﻿ в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Лучше говорить на поле, чем здесь, но да, это две лучшие команды Европы. "Бавария"﻿ в фантастической форме, и мы тоже, у нас все хорошо, мы развиваем прошлогодний импульс. Мы все с нетерпением ждем этого матча. Хотим продлить победную серию и одержать четвертую победу», — приводит слова игрока RMC Sport.

Встреча между ПСЖ﻿ и «Баварией»﻿ состоится 4 ноября в Париже, начало — в 23:00 по московскому времени.​