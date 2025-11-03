Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Лучше говорить на поле, чем здесь, но да, это две лучшие команды Европы. "Бавария" в фантастической форме, и мы тоже, у нас все хорошо, мы развиваем прошлогодний импульс. Мы все с нетерпением ждем этого матча. Хотим продлить победную серию и одержать четвертую победу», — приводит слова игрока RMC Sport.
Встреча между ПСЖ и «Баварией» состоится 4 ноября в Париже, начало — в 23:00 по московскому времени.