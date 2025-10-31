Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Зенитом» и «Локомотивом».

Фрагмент матча «Зенит» — «Локомотив»
Фрагмент матча «Зенит» — «Локомотив» globallookpress.com

«Пока на бумаге шансы хорошие у "Зенита", но мы и любим футбол за то, что шансы на бумаге часто не совпадают с тем, что бывает после игры.  Поэтому, если "Локомотив" хорошо сыграет, полностью отдастся, то возможен хороший вариант для них.

Какая будет игра?  Будет ли много голов?  Атакующие линии у команд хорошие, так что голы будут.  Уровень мастерства у футболистов высок, думаю, увидим не один гол.  И здесь все будет зависеть от того, как клубы будут действовать в защите.  Эти соперники сами играют и другим дают, так что моменты будут.  Поэтому посмотрим, кто их лучше реализует», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 1 ноября, на стадионе «Газпром Арена».  Начало — в 20:15 мск.