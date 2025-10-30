Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о том, что необходимо команде для завоевания титула МЛС.

Лионель Месси globallookpress.com

«За последние два сезона мы заметно прибавили. У нас были отрезки очень качественного футбола, но нестабильность всё ещё остаётся проблемой, как и большое количество пропущенных мячей. Если мы действительно хотим выиграть МЛС, нужно продолжать развиваться. В прошлом году мы это почувствовали на себе: стали лучшими в регулярном чемпионате, но затем вылетели уже в первом раунде плей-офф», — цитирует Месси ESPN.

В текущем сезоне «Интер Майами» дошёл до стадии 1/8 финала плей-офф. Команда выиграла первую встречу серии с «Нэшвиллом» со счётом 3:1. Ответный матч состоится 2 ноября в Нэшвилле.