Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе команды в матче с «Фиорентиной» (3:0).

Кристиан Киву globallookpress.com

«Было важно победить и реабилитироваться после поражения в Неаполе. Нам нужно было заявить о себе и продолжать двигаться вперёд по своему пути. Это была хорошая, качественная игра, в которой мы смогли помешать воплощению их стратегии. В первом тайме нам не хватало агрессии, но во втором нам удалось выйти из тупика. Такая команда, как "Интер", обязана преодолевать сложные моменты, чтобы следовать своей мечте, целям и ценностям. Сегодня было непросто: "Фиорентина" хорошо организована и отошла в оборону, стремясь контратаковать.

В первом тайме мы не были точны в последней трети поля, но после перерыва мы действовали острее и решительнее. Мы открыли счёт дальним ударом, в первые 45 минут мы даже не пытались так пробить. После второго гола стало легче. Я рад за Сучича, потому что он настоящий полузащитник. У него огромный потенциал и он способен играть на любой позиции. Он показал, насколько собранным игроком он является в штрафной, это меня порадовало. Мы все рады за него. Я увидел реакцию, о которой просил в перерыве. Команда была полна энергии, и иногда тренер должен знать, когда вмешаться. Я чувствовал, что не было необходимости делать поспешные изменения в начале второго тайма. Мы терпеливо нашли выход, и эти решения, основанные на чтении игры, имеют ключевое значение. Мы проявили терпение, берегли силы и сохраняли концентрацию, чтобы изучить соперника, и в итоге это окупилось: игра изменилась, мы нашли больше пространства», — цитирует Киву клубная пресс-служба.

В активе «Интера» стало 18 очков и третье место в турнирной таблице Серии А. У «Фиорентины» осталось 4 балла и 19-я строчка.