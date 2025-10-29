Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брейне не сможет помочь своей команде до февраля.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

По информации La Gazzetta dello Sport, восстановление бельгийского футболиста затянется минимум на три месяца. Хавбек перенес операцию после разрыва двуглавой мышцы бедра, полученного в матче 8-го тура Серии А против «Интера» (3:1).

Сообщается, что Де Брейне в ближайшее время начнет свое восстановление.

В текущем сезоне 34-летний бельгиец провел за «Наполи» 11 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. По оценкам, восстановление займет от 3 до 4 месяцев.