38-летний форвард «Интер Майами» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что хотел бы принять участие в чемпионате мира 2026 года.

Лионель Месси globallookpress.com

Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир ЧМ-2022 в Катаре.

«Честно говоря, было бы невероятно вновь сыграть на чемпионате мира. Я хотел бы быть в хорошей форме и помочь сборной. Когда начнется предсезонная подготовка с "Интером" в начале 2026 года, я оценю своё состояние и решу, смогу ли играть на максимуме и быть полезным команде.

Конечно, я очень взволнован — ведь это чемпионат мира. Мы выиграли прошлый турнир, и было бы замечательно защитить титул. Играть за сборную, особенно на таком уровне, — это мечта», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины уже обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.