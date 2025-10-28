Защитник «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал победу своей команды над «Ахматом» со счетом 4:2 в 13-м туре Российской Премьер-лиги.

Марсело Алвес globallookpress.com

«Это был очень тяжелый матч, но мы готовились именно к такому развитию событий. Понимали, что соперник непростой, что борьба будет на каждом участке поля. Поэтому вдвойне приятно, что удалось победить. Может быть, с тактической точки зрения мы сыграли не идеально, но проявили характер, выдержали давление и добились результата», — приводит слова Алвеса пресс-служба сочинцев.

«Сочи» одержал свою вторую победу в сезоне и с восемью очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками находится на девятой строчке.

Следующий матч «Сочи» проведет против «Оренбурга» 2 ноября. «Ахмат» в Калининграде встретится с «Балтикой» в этот же день.