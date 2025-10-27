Член Исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп оценил возможный поединок против сборной России.

сборная России globallookpress.com

«Матч со сборной России можно организовать в следующем году, но важен месяц и место проведения встречи. В ноябре у нас два ключевых матча, в которых решится, попадаем ли мы на ЧМ напрямую, или сборная Кюрасао будет играть в стыковых матчах в марте следующего года. Поэтому надо будет рассматривать июнь 2026 года и паузы после ЧМ.

Сборная Кюрасао могла бы приехать для этого матча в Россию. Тем более наш главный тренер, Дик Адвокат, работал с вашей сборной. Для нас будет честью сыграть против сборной России, и этот вопрос мы обсудим с президентом нашей федерации», — цитирует Хейкупа Sport24.

В настоящий момент сборная Кюрасао идет на 82-м месте в рейтинге ФИФА.