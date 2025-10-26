«Лилль» разгромил «Метц» (6:1) в матче 9-го тура французской Лиги 1.

Фелиш Коррея — автор дубля в ворота «Метца» globallookpress.com

В составе хозяев дублем отметился Фелиш Коррея, отличившись на 34-й и 53-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Хамза Игамане на 25-й минуте, Ромен Перро на 64-й минуте, Бенжамен Андре на 82-й и Хакон-Арнар Харальдссон на 90+3-й минуте.

Единственный гол у «Метца» забил Ибу Сане на 90+5-й минуте.

Результат матча Лилль Лилль 6:1 Метц Франция. Лига 1 1:0 Эрнест Поку 22' 2:0 Эдмон Тапсоба 52' Лилль: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Луак Баде, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Артур, Эсекиэль Фернандес ( Роберт Андрих 67' ), Алейш Гарсия, Йонас Хофман ( Ибрахим Маца 67' ), Эрнест Поку, Кристиан Мишель Кофане Метц: Ноа Атуболу, Филипп Треу, Жорди Макенго, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер ( Игор Матанович 67' ), Иоганн Манзамби ( Макс Розенфельдер 67' ), Максимилиан Эггештайн, Жуниор Адаму ( Юито Судзуки 46' ), Дерри Шерхант, Лукас Хёлер Жёлтые карточки: Алейш Гарсия 38' — Филипп Линхарт 15', Леонардо Паволетти 66'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 5 Удары мимо 3 63 Владение мячом 37 2 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 5 Фолы 5

После этого матча «Лилль» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 17-ю очками в активе. «Метц» — на последней 18-й позиции (2).