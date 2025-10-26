«Лилль» разгромил «Метц» (6:1) в матче 9-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев дублем отметился Фелиш Коррея, отличившись на 34-й и 53-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Хамза Игамане на 25-й минуте, Ромен Перро на 64-й минуте, Бенжамен Андре на 82-й и Хакон-Арнар Харальдссон на 90+3-й минуте.
Единственный гол у «Метца» забил Ибу Сане на 90+5-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Лилль» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 17-ю очками в активе. «Метц» — на последней 18-й позиции (2).