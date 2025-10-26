Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о матче против «Сассуоло» (1:0).

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«Сегодня нам нужно было держать нападающих чуть более "открытыми", чтобы использовать подключение полузащитников, которые могли найти их даже в центре. Довбик все равно хорошо вступил в игру, показал, как он выполняет забеги: его физическая форма очень хорошая.

Я работаю со всеми, стараюсь улучшить каждого игрока. Он также отдал хороший пас Уэсли, который после этого мог забивать. Все хорошо вступили в игру. Понятно, что в атаке я пытаюсь найти решение, потому что до сих пор это было наименее результативное звено команды, несмотря на то, что в турнирной таблице мы все равно занимаем отличное место. Но мы хотим улучшиться.

Мы проводим эксперименты во время матчей: Дибала пропустил несколько игр, Бейли сегодня впервые вышел в стартовом составе, с другими мы пробовали разные комбинации. Мы ищем лучшие решения. То, что мы играем много матчей, помогает нам: иногда мы не сразу достигаем желаемых результатов, но мы к ним приходим», — цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

«Рома» занимает 2-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе. «Сассуоло» — на 12-й строчке с 10-ю баллами.