«Наполи» одержал победу над «Интером» (3:1) в матче 8-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе неаполитанцев голы записали на свой счет Кевин Де Брёйне на 33-й минуте, Скотт Мактоминей на 54-й минуте и Франк Ангисса на 66-й минуте.

У «Интера» единственный гол забил Хакан Чалханоглу на 59-й минуте с пенальти.

Статистика матча 4 Удары в створ 0 7 Удары мимо 3 69 Владение мячом 31 8 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 9 Фолы 6

После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе. «Интер» — на 4-й позиции (15).