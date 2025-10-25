«Наполи» одержал победу над «Интером» (3:1) в матче 8-го тура итальянской Серии А.
В составе неаполитанцев голы записали на свой счет Кевин Де Брёйне на 33-й минуте, Скотт Мактоминей на 54-й минуте и Франк Ангисса на 66-й минуте.
У «Интера» единственный гол забил Хакан Чалханоглу на 59-й минуте с пенальти.
Результат матча
НаполиНеаполь3:1ИнтерМилан
Жёлтые карточки: Серу Гирасси 63' — Isak Bergmann Johannesson 44', Себастьян Себулонсен 45'
После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе. «Интер» — на 4-й позиции (15).