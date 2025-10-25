Дортмундская «Боруссия» одолела «Кельн» (1:0) в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги.
На 90+6-й минуте «шмели» забили победный гол благодаря усилиям Максимилиана Байера.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд1:0КёльнКёльн
1:0 Максимилиан Байер 90+6'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон (Юлиан Брандт 85'), Паскаль Грос (Марсель Забитцер 68'), Феликс Нмеча (Джоб Беллингем 85'), Карим Адейеми (Фабиу Силва 79'), Карни Чуквуэмека (Максимилиан Байер 69'), Серу Гирасси
Кёльн: Марвин Швебе, Кристоффер Лунн, Себастьян Себулонсен, Дженк Озкачар (Доминик Хайнц 56'), Эрик Мартель, Тимо Хюберс, Саид эль Мала (Жоэль Шмид 72'), Якуб Каминьский, Мариус Бюльтер (Том Краус 46'), Денис Хусейнбашич (Линтон Майна 72'), Isak Bergmann Johannesson (Рагнар Ахе 72')
Жёлтые карточки: Серу Гирасси 63', Максимилиан Байер 90+2' — Isak Bergmann Johannesson 44', Себастьян Себулонсен 45'
После этого матча «Боруссия» Д занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 17-ю очками в активе. «Кельн» располагается на 8-й позиции с 11-ю баллами.