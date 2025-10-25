После этого матча «Боруссия» Д занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 17-ю очками в активе. «Кельн» располагается на 8-й позиции с 11-ю баллами.

1.84

Прогнозы•Завтра 19:30 «Штутгарт» — «Майнц». Прогноз и ставка Команды уделят внимание обороне?

Футбол•Сегодня 21:31 «Боруссия» Д — «Кельн»: онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Футбол•Сегодня 18:45 «Боруссия» М — «Бавария»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•23/10/2025 21:48 «Фенербахче» — «Штутгарт»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•23/10/2025 18:37 Звездный инкубатор: Узун, Ларссон и еще четыре игрока «Айнтрахта», которые уже на радаре топ-клубов

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:56 Главное перед Эль-Класико: форма команд, интриги и прогнозы

Футбол•Вчера 15:26 Атлет против дирижера: почему именно Беллингем и Педри определят исход Эль-Класико

Футбол•Вчера 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Футбол•Вчера 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Футбол•Вчера 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Выбор читателей

Футбол•21/10/2025 16:11 Ещё один Гарсия: кем Кахигао хочет заменить Станковича в «Спартаке»?

Футбол•20/10/2025 23:06 Трансферный дайджест. 14 — 20 октября

Футбол•21/10/2025 15:00 Испанский экзамен Рашфорда: останется ли англичанин в «Барселоне»?

Футбол•20/10/2025 17:47 Дмитрий Радченко: Такое ощущение, что «Спартаку» чем хуже, тем лучше

Игры•21/10/2025 16:00 FC 26: Лучшие схемы и тактики для режима Ultimate Team

Самое интересное

Футбол•23/08/2025 12:13 Тайные условия: как пункты об отступных становятся оружием игроков и агентов

Футбол•23/08/2025 14:16 От Фраммерсбаха до «Альянц Арены»: путь Леннарта Карля к первой команде «Баварии»

Футбол•21/08/2025 17:06 Их сравнивали с Месси. Вот, что с ними стало

Футбол•21/08/2025 15:07 Пять жемчужин с юга: новые лица для европейского футбола