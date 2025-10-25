«Боруссия» Д

Дотмундская «Боруссия» обыграла на своем поле «Кельн» в матче 8-го тура Бундеслиги со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Максимилиан Байер.

90+9' Все, матч завершен! Потрясающая игра в обороне от «Кельна» могла принести успех гостям, но гол Байера в конце встречи разрушила все надежды на ничейный результат. «Боруссия» поднимается на 3-е место в Бундеслиге, а вот «Кельн» не смог сравняться по баллам с дортмундцами. На этом все, до новых встреч!

90+9' Уже начали тянуть время дортмундцы, еще один угловой.

90+8' Угловой очередной заработали дортмундцы после удара Фабиу Силвы

90+6' ГОЛ! 1:0! И ВСЕ-ТАКИ ГОЛ! Максимилиан Байер после серии рикошетов подобрал мяч и пробил не только мимо защитников «Кельна», но и мимо Швебе! Зато в ворота! Добились своего хозяева, но как же обидно одновременно за гостей — великолепная игра в защите на протяжении всей игры и такой пропущенный мяч...

90+6' И еще один угловой заработала «Боруссия»

90+5' Мяч выбивают защитники «Кельна», мяч все еще у «Боруссии»

Статистика матча 10 Удары в створ 0 9 Удары мимо 3 70 Владение мячом 30 17 Угловые удары 2 0 Офсайды 2 10 Фолы 8

90+5' Забитцер пробил — и вновь удар заблокирован! Мяч ушел на угловой!

90+4' Антон пробил — Мартель заблокировал удар!

90+3' Брандт вновь пробил — и снова Швабе на месте

90+1' Максимилиан Байер получил «горчичник» за фол возле тренерских скамейек

90+1' Семь минут добавлено ко второму тайму

90' Не самый лучший «корнер» — удар от ворот

90' Марвин Швебе вновь в игре! Брандт отлично пробил издалека, но вратарь «козлов» переводит мяч на угловой

89' Еще один угловой в пользу «Боруссии»

88' Удар от Антона — выше ворот

87' Угловой заработала «Боруссия»

87' Навес с правого фланга — пробил головой игрок «Боруссии», но Швебе на месте

85' Двойная замена у «Боруссии» — Джоб Беллингем и Юлиан Брандт вышли на поле вместо Феликса Нмечи и



Даниэля Свенссона

84' Покидает поле на носилках Хюберс на носилках, для него игра окончена. По всей видимости, «Кельн» доигрывать встречу будет вдесятером

81' Тим Хюберс лежит на земле после столкновения.

79' Замена у «Боруссии» — Фабиу Силва вышел вместо Карима Адейеми.

78' Пробил по воротам Нмеча — выше ворот!

77' Байер пробил — рикошет от защитника за линию ворот. Угловой в пользу «Боруссии»

77' Хорошо закрутил Рюэрссон — Швебе выручил! Угловой в пользу «Боруссии»!

76' Нмеча заработал фол на левом фланге атаки

75' Не самый лучший навес — удар от ворот будет

74' Перспективный штрафной получила «Боруссия»на правом фланге

73' Ничем не завершился «стандарт» — удар от ворот совершит Швебе

72' Тройная замена у «Кельна» — Рагнар Аке, Жоэль Шмид и Линтон Майна вышли на поле вместо Дениса Хусейнбашича, Саида Эль-Малы и Исак-Бергманна Йоуханнессона

71' Угловой заработала «Боруссия»

68' Двойная замена у «Боруссии» — Марсель Забитцер и Максимилиан Байер вышли вместо Паскаля Гроса и Карни Чуквуэмеки

68' Антон пробил головой — выше ворот!

67' Отличная подача, но защитники гостей выбили мяч на угловой.

67' Грос пробил — рикошет от защитника, будет угловой.

66' Чуквуэмека отдал хорошую передачу в штрафную на ход Гирасси, но не смог гвинеец догнать мяч.

65' Продолжает атаковать «Боруссия» и получает по ногам один из игроков хозяев в центре поля

62' Серу Гирасси получает желтую карточку за опасную игру в атаке!

62' Швебе! Отражает удар вратарь «Кельна» после очередного выстрела Нмечи! Угловой подаст «Боруссия»

61' Мощный удар Нмечи — Эрик Мартель подставляет голову и тут же упал! Но вроде бы уже на ногах защитник «Кельна»

60' «Боруссия» практически не выходит из половины поля «Кельна», но никак не могут «шмели» создать момент возле ворот Швебе

55' Замена у «Кельна» — вместо Дженка Озкачара вышел Доминик Хайнц

54' Прорывается по правому флангу Шлоттербек, но не успевает отдать передачу — мяч вышел за пределы поля

52' Швебе! Отражает голкипер «козлов» могучий удар Гирасси с упору!

49' Контролирует мяч дотмундская команда

46' Замена у «Кельна» — вместо Мариуса Бюльтера вышел Том Краус

46' «Боруссия» развел мяч с центра поля, второй тайм стартовал!

45+2' Шлоттербек попытался пробить голово — мимо и... Перерыв! Первый тайм завершен.

45+1' Одна минута добавлена к первому тайму, «Боруссия» заработала угловой

45' И еще один «горчичник» у игрока «Кельна», и вновь в центре поля! На сей раз «отличился» Себулонсен

44' Первая желтая карточка в матче! Йоуханнесен получает ее за срыв атаки в районе центрального круга

43' Как же здорово смотрится «Кельн» в защите — «Боруссия» пытается-пытается раскачать оборону «козлов», но пока не без проблем

40' Активно играет «Боруссия» в атаке, но удар Бенсебаини оказался неточным

37' Ух! Плотно пробил Нмеча после скидки от Гирасси в нижний правый угол, но мимо!

35' Что творит Эль Мала?! Убрал сразу двух защитников «Боруссии», вышел на ударную позицию, но удар прошелся мимо ворот! Уже дважды форвард «Кельна» мог отличиться в этой встрече!

34' Отлично обыграл Адейеми и сам себе создал момент, форвард «шмелей» вышел на ударную позицию, но на мяч бросился Швебе!

30' По-прежнему «Боруссия» с мячом, но и «Кельн» не против перехватить мяч. Хорошие скорости в принципе, но без особых моментов, к сожалению, на данный момент.

27' Удар головой от Чуквуэмеки после подачи с правого фланга — выше ворот! Очень активно дортмундцы играют через правый фланг

25' Подача с правого фланга в штрафную «Кельна» — мяч выбит. «Боруссия» по-прежнему с мячом

22' Грос пробил после передачи Адейеми — выше ворот!

19' Момент! «Кельн» выбирается в быструю контратаку, Саид Эль Мала уже вернулся на поле и вышел на рандеву с Кобелем, пробил мимо Кобеля и... также мимо ворот...

18' Темп игры стал немного ниже, но «Кельн» заработал штрафной в центре поля

15' Контролируют мяч игроки «Боруссии»

12' Саид Эль Мала получил повреждение

11' На сей раз «корнер» от хозяев не стал опасным — мяч в руках вратаря «Кельна», который тут же отдает игровой снаряд партнеру

10' Опасно у ворот «Кельна»! Серия рикошетов дошла до Вольдемара Антона и он пробил прямо в защитника! Угловой вновь подадут «шмели»

09' Угловой в пользу «Боруссии»

09' Адейеми оказался первым на подборе, но форвард пробил выше ворот!

08' Контратака «Боруссии» завершилась переводом с правого фланга в центр штрафной, но передача прервана — угловой в пользу «Боруссии»

06' Какой шанс у «Кельна» был открыть счет, но Кобель без особых проблем ловит мяч!

06' Угловой в пользу «Кельна»

05' «Боруссия» теперь находится на половине поля соперников, но пока без особых моментов.

03' Удар головой — выше ворот!

03' Хороший момент у «Кельна» на старте матча — Кобель выручает после удара в ближний угол! Угловой в пользу гостей

01' «Кельн» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

19:25 Беньямин Бранд — главный арбитр встречи.

19:15 Матч пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал-Идуна Парк», вмещающий в себя 81 365 зрителей.

19:05 Представляем вашему вниманию стартовые составы обеих команд.

«Боруссия» Д: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Рюэрсон, Свенссон, Грос, Чуквуэмека, Адейеми, Гирасси

«Кельн»: Швебе, Хюберс, Мартель, Озкачар, Себулонсен, Йоуханнесен, Лунн, Каминьский, Хусейнбашич, Бюльтер, Эль-Мала

«Боруссия» Д

Для «Боруссии» начало сезона вышло не самым худшим — команда занимает 4-ю позицию в таблице, набрав 14 баллов при 13 забитых и 6 пропущенных мячах.

На счету «шмелей» 4 победы, 2 ничьи и поражение.

В предыдущей встрече дортмундцы потерпели минимальное поражение от «Баварии» (1:2).

«Кельн»

«Кельн» переживает один из лучших стартов после возвращения в Бундеслигу — на данный момент «козлы» занимают 6-е место в таблице, набрав 11 очков при положительной разнице мячей 12:10.

На счету команды Лукаса Кваснёка 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

В предыдущем матче «Кельн» сыграл на своем поле вничью с «Аугсбургом» (1:1).

