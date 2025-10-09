Нападающий «Баварии» Гарри Кейн пропустит товарищеский матч против Уэльса из-за повреждения, сообщил главный тренер «трех львов» Томас Тухель.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Гарри пропустит завтрашний матч. В своей последней игре за "Баварию" он получил ушиб. Ему было слишком больно бить по мячу, и играть завтра было бы слишком рискованно. Мы дали ему возможность отдохнуть. Я уверен, что он будет готов к матчу с Латвией», — цитирует слова Тухеля Sky Sports.

Англичане сыграют дома против Уэльса в товарищеском матче 9 октября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Отборочный матч чемпионата мира-2026 с Латвией состоится 14 октября.