«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 11-ти туров.

«Возможно, Галактионов принесёт медали "Локомотиву" в этом сезоне, но проблема клуба в другом. Я не вижу чемпионских амбиций со стороны руководства РЖД. Поэтому в клубе всё происходит экономно и подключают молодых ребят, которые крайне интересные. В этом году "Локомотив" стабильнее и играет интереснее, но в каждое трансферное окно нужно подписывать футболистов топ-уровня», — приводит слова Белоуса «Чемпионат» .

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался по поводу шансов «железнодорожников» одержать победу в РПЛ.

