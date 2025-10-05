Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе своей команды в матче 11-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:0).

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«Динамо — не подарок, они это доказали. Первый тайм мне не очень понравился. В перерыве поговорили, сделали поправки, стал более созидательный футбол, уже моменты пошли, обострения, комбинации какие‑то. Хорошо, что забили второй.

Считаю, что и третий должны были забивать. Но, наверное, не с этим "Динамо", потому что оно грызёт всех, кто вокруг, и переиграть их вчистую удаётся только командам, которые в футбол играют качественно. У нас минут 30 второго тайма был неплохой футбол», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. В следующем туре чемпионата России команда сыграет против «Рубина» 19-го октября.