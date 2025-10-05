5 октября в Виго на стадионе «Балайдос» «Сельта» примет «Атлетико» в матче 8-го тура испанской Примеры. Начало в 22:00.

«Сельта» накануне поединка является единственной командой лиги без побед. Хозяева набрали 5 ничьих и 2 поражения. Одно из поражений «кельты» потерпели в прошлом туре, уступив 1:2 «Эльче». При этом среди недели в Лиге Европы «Сельта» выиграла ПАОК 3:1.

«Атлетико» выдал серию хороших результатов. «Матрасники» выиграли 3 матча подряд, причем с хорошей результативностью. В последнем туре Примеры подопечные Симеоне разгромила мадридский «Реал» 5:2. 30 сентября столичный коллектив разбил «Айнтрахт» 5:1 в Лиге чемпионов.

