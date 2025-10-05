5 октября в Виго на стадионе «Балайдос» «Сельта» примет «Атлетико» в матче 8-го тура испанской Примеры. Начало в 22:00.
«Сельта» накануне поединка является единственной командой лиги без побед. Хозяева набрали 5 ничьих и 2 поражения. Одно из поражений «кельты» потерпели в прошлом туре, уступив 1:2 «Эльче». При этом среди недели в Лиге Европы «Сельта» выиграла ПАОК 3:1.
«Атлетико» выдал серию хороших результатов. «Матрасники» выиграли 3 матча подряд, причем с хорошей результативностью. В последнем туре Примеры подопечные Симеоне разгромила мадридский «Реал» 5:2. 30 сентября столичный коллектив разбил «Айнтрахт» 5:1 в Лиге чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры: 4.80 на победу «Сельты», 3.90 на ничью, 1.77 на победу «Атлетико».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.