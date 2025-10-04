Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о ничейном результате своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Заур Тедеев — главный тренер «Акрона» globallookpress.com

«Доволен ли результатом? Нет, не доволен результатом. Мы должны были побеждать, причем не только из‑за пенальти, а в большей степени из‑за того, что мы создали принципиально больше опасны моментов. То, что футболисты сегодня так взаимодействовали все вместе, я безумно благодарен им за это. Они сегодня провели хорошую работу.

Что касается судейства, хочу их отметить, что они не дрогнули в какой‑то определенный момент. Это делает наш футбол сильнее.

У (вратаря Александра) Васютина заболела нога, он вводил мяч рукой. В тренировочном процессе всё было хорошо. Поэтому (голкипер Виталий) Гудиев разминался. Но Васютин проявил характер, волю и сыграл сегодня нормально. Хочу еще раз отметить футболистов, которые сегодня выходили на поле.

Касаемо разговора с Дзюбой после матча, Артем — истинный боец, гладиатор. Он приучен к тому, чтобы всегда стараться побеждать. В такой момент ему ничего говорить не нужно. Нужно проявить к нему доброту, тепло и поддержку. Пенальти — такой момент, когда случается так, что ты можешь не забить. Хочу Дзюбу только поддержать и сказать огромное спасибо за то, что он делает для развития футбола в России», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. В следующем поединке тольяттинцы сыграют против «Пари НН» 18-го октября.