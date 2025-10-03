Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о вызове Наиля Умярова в национальную команду страны.

Руслан Пименов globallookpress.com

«Рад за Умярова, что попал в сборную. Он заслужил этот вызов своей игрой, она стала более стабильной. Он действительно яркий футболист в московском "Спартаке", который отвечает и за атаку, и за оборону. У него это хорошо получается, он сейчас в тройке лучших игроков красно‑белых», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина во время этого сбора проведут товарищеские матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).