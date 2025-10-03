Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о значении нападающего Артема Дзюбы для команды и постоянном мотивировании с его стороны других футболистов.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Артем — профи, прошедший большие турниры, в том числе домашний чемпионат мира. Он и другие лидеры команды, тренерский штаб стараются подобрать нужные слова и действия, чтобы коллектив бился в каждом матче.

Артем — профессионал, который переживает за результат и уважает клуб. Нацеленности на результат и взаимоуважения будем придерживаться в любое время и с любым футболистом и сотрудником клуба», — сказал Клюшев «Матч ТВ».

После 10 туров в копилке «Акрона» в таблице РПЛ всего 7 очков и 14-е место. В следующем матче тольяттинский клуб сыграет дома с «Зенитом».