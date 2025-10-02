Форвард итальянской «Пармы» Матео Пельегрино находится в поле зрения трех клубов английской Премьер-лиги.

Матео Пельегрино
Матео Пельегрино globallookpress.com

Как сообщает издание TuttoSport, речь идет о «Тоттенхэме», «Вест Хэме» и «Ноттингем Форесте».

Пармезанцы готовы отпустить 23-летнего аргентинца, но только после окончания сезона, клубы АПЛ намерены подписать его в зимнее трансферное окно.

За «Парму» Пельегрино играет с с марта 2025 года.  В этом сезоне он провел за свой клуб 7 матчей и забил в них 5 мячей.  На Transfermarkt нападающий сейчас стоит 6 млн евро.