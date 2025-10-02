Форвард итальянской «Пармы» Матео Пельегрино находится в поле зрения трех клубов английской Премьер-лиги.
Как сообщает издание TuttoSport, речь идет о «Тоттенхэме», «Вест Хэме» и «Ноттингем Форесте».
Пармезанцы готовы отпустить 23-летнего аргентинца, но только после окончания сезона, клубы АПЛ намерены подписать его в зимнее трансферное окно.
За «Парму» Пельегрино играет с с марта 2025 года. В этом сезоне он провел за свой клуб 7 матчей и забил в них 5 мячей. На Transfermarkt нападающий сейчас стоит 6 млн евро.