За «Парму» Пельегрино играет с с марта 2025 года. В этом сезоне он провел за свой клуб 7 матчей и забил в них 5 мячей. На Transfermarkt нападающий сейчас стоит 6 млн евро.

Пармезанцы готовы отпустить 23-летнего аргентинца, но только после окончания сезона, клубы АПЛ намерены подписать его в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание TuttoSport, речь идет о «Тоттенхэме», «Вест Хэме» и «Ноттингем Форесте».

