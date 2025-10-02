Завершились 3 встречи общего этапа Лиги конференций
«Абердин» уступил дома «Шахтеру» — 2:3.
У хозяев голами отметились Йеспер Карлссон на 8-й минуте с пенальти и Ники Девлин на 69-й минуте.
Гости ответили забитыми мячами Егора Назарины на 39-й минуте, Лукаса Феррейры на 54-й минуте и Педро Энрике на 60-й минуте.
«АЕК» из Ларнаки дома разгромил в большинстве «АЗ» — 4:0.
«АЗ» со 2-й минуты играл в меньшинстве после удаления Пенетры.
Счет в матче Вальдо Рубио на 25-й минуте, а на 54-й минуте Риад Байич удвоил преимущество в счете. Джордже Иванович на 73-й минуте довел счет до разгромного, а Маркус Роден на 83-й минуте поставил точку в матче.
«Легия» на своем поле неожиданно проиграла «Самсунспором» — 0:1.
Единственный гол на счету Энтони Мусабы на 10-й минуте поединка.