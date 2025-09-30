Суперкомпьютер статистического портала Opta Sport определил главных фаворитов Лиги чемпионов УЕФА накануне матчей второго тура общего этапа.

Футбольный клуб «Ливерпуль»
Согласно расчетам алгоритма, наибольшие шансы на победу в ЛЧ имеет «Ливерпуль» — 18,2%.  Второе место занимает «Арсенал» с вероятностью 17,4%, а замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» — 17,1%.

Действующим обладателем трофея стал «Пари Сен-Жермен», который в финале сезона-2024/2025 убедительно обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0.  Этот успех стал первым в истории французского клуба в Лиге чемпионов.