Суперкомпьютер статистического портала Opta Sport определил главных фаворитов Лиги чемпионов УЕФА накануне матчей второго тура общего этапа.
Согласно расчетам алгоритма, наибольшие шансы на победу в ЛЧ имеет «Ливерпуль» — 18,2%. Второе место занимает «Арсенал» с вероятностью 17,4%, а замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» — 17,1%.
Действующим обладателем трофея стал «Пари Сен-Жермен», который в финале сезона-2024/2025 убедительно обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0. Этот успех стал первым в истории французского клуба в Лиге чемпионов.