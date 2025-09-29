Чемпион СССР по футболу Евгений Ловчев выразил поддержку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«Я против Станковича не выступаю.  Это брехня.  Да, они выиграли без него матч‑другой.  И что?  Тренер всё равно работает с командой, готовит её к игре», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В 10‑м туре РПЛ московский клуб разгромил «Пари НН» со счетом 3:0, несмотря на отсутствие Станковича из‑за дисквалификации.  «Спартак» набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице.  В следующем туре команда 5 октября сыграет в гостях с ЦСКА.