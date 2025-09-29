Чемпион СССР по футболу Евгений Ловчев выразил поддержку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

Деян Станкович globallookpress.com

«Я против Станковича не выступаю. Это брехня. Да, они выиграли без него матч‑другой. И что? Тренер всё равно работает с командой, готовит её к игре», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В 10‑м туре РПЛ московский клуб разгромил «Пари НН» со счетом 3:0, несмотря на отсутствие Станковича из‑за дисквалификации. «Спартак» набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда 5 октября сыграет в гостях с ЦСКА.