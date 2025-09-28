Завершились еще два матча 6-го тура французской Лиги 1.

«Анже» дома уступил «Бресту» со счетом 0:2.

На 26-й минуте счет открыл нападающий Реми Лабо Ласкари, а через 6 минут преимущество «Бреста» удвоил их лидер Ромен Дель Кастийо.

Результат матча

Метц Франция. Лига 1 0:0 Гавр Франция. Лига 1

Метц: Коффи Куао, Терри Йегбе, Жан-Филипп Гбамин, Жесси Деменге ( Альфа Амаду Туре 87' ), Бубакар Траоре, Шейх Сабали, Готье Эн ( Ибу Сане 81' ), Хабиб Диалло, Jonathan Fischer, Urie-Michel Mboula ( Георгий Цитаишвили 46' ), Morgan Bokele ( Георгий Абуашвили 81' )

Гавр: Мори Дио, Готье Льорис, Этьен Юте-Кинкуэ, Лоик Него, Реда Хадра ( Феликс Мамбимби 86' ), Абдулайе Туре ( Юнес Намли 86' ), Алли Саматта ( Фоде Дукуре 61' ), Исса Сумаре, Simon Ebonog ( Рассул Ндиайе 61' ), Ayumu Seko, Yanis Zouaoui ( Томас Делаин 76' )

Жёлтые карточки: Жесси Деменге 51', Бубакар Траоре 74' — Yanis Zouaoui 30', Этьен Юте-Кинкуэ 88'