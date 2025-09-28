Завершились еще два матча 6-го тура французской Лиги 1.
«Анже» дома уступил «Бресту» со счетом 0:2.
На 26-й минуте счет открыл нападающий Реми Лабо Ласкари, а через 6 минут преимущество «Бреста» удвоил их лидер Ромен Дель Кастийо.
В параллельной игре «Мец» и «Гавр» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Результат матча
МетцФранция. Лига 10:0ГаврФранция. Лига 1
Метц: Коффи Куао, Терри Йегбе, Жан-Филипп Гбамин, Жесси Деменге (Альфа Амаду Туре 87'), Бубакар Траоре, Шейх Сабали, Готье Эн (Ибу Сане 81'), Хабиб Диалло, Jonathan Fischer, Urie-Michel Mboula (Георгий Цитаишвили 46'), Morgan Bokele (Георгий Абуашвили 81')
Гавр: Мори Дио, Готье Льорис, Этьен Юте-Кинкуэ, Лоик Него, Реда Хадра (Феликс Мамбимби 86'), Абдулайе Туре (Юнес Намли 86'), Алли Саматта (Фоде Дукуре 61'), Исса Сумаре, Simon Ebonog (Рассул Ндиайе 61'), Ayumu Seko, Yanis Zouaoui (Томас Делаин 76')
Жёлтые карточки: Жесси Деменге 51', Бубакар Траоре 74' — Yanis Zouaoui 30', Этьен Юте-Кинкуэ 88'
«Брест» с 7 очками идет на 9-м месте. «Гавр» (5) — 15-й, «Анже» (5) — 17-й, а «Мец» (2) — последний.