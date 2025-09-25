Матч первого тура Лиги Европы между «Астон Виллой» и «Болоньей» состоится 25 сентября в 22:00 мск в Бирмингеме на «Вилла Парк».
«Астон Вилла» перед матчем имеет неприятную серию без побед, которая длится уже 6 поединков. Бирмингемцы потерпели 2 поражения и сыграли 2 раза вничью в АПЛ, а также вылетели на ранней стадии Кубка лиги Англии. Последним результатом команды стала ничья с «Сандерлендом» 1:1.
«Болонья» в отличие от соперника на выходных отпраздновала победу, выиграв у «Дженоа» в Серии А. В целом в новом сезоне у «борзых» 4 поединка, 2 победы и 2 поражения. Отметим, что «Болонья» играет в еврокубках второй год подряд. В сезоне прошлом команда выступила в Лиге чемпионов.
К слову, команды провели в прошлогодней ЛЧ первый официальный очный матч. Он закончился победой «Виллы» со счетом 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.
- Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу» — 1.83 против 4.80. На ничью можно поставить за 3.55.
- Искусственный интеллект предлагает ставить на ничью 1:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.