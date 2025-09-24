Сборная Афганистана готова сыграть с Россией

Сборнаяне против провести товарищескую встречу с. Об этом заявил президент Федерации футбола Афганистана Мохаммед Юсеф Каргар.

«В следующем году можно организовать товарищеский матч наших главных сборных, молодежных и женских команд, а также сборной по футзалу. Матч главных сборных Афганистана и России по большему футболу может пройти в одном из российских городов.

Мы готовы приехать, но все будет зависеть от предложения. Пока у нас нет запланированных товарищеских встреч на следующий год. Будем ждать предложения от российской стороны», — сказал Каргар Sport24.

Сборная Афганистана находится на 161-й строчке в рейтинге ФИФА. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.