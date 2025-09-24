ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сборная Афганистана готова сыграть с Россией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Сборная Афганистана не против провести товарищескую встречу с Россией. Об этом заявил президент Федерации футбола Афганистана Мохаммед Юсеф Каргар.

    Тренер сборной России Валерий Карпин
    Тренер сборной России Валерий Карпин

    «В следующем году можно организовать товарищеский матч наших главных сборных, молодежных и женских команд, а также сборной по футзалу. Матч главных сборных Афганистана и России по большему футболу может пройти в одном из российских городов.

    Мы готовы приехать, но все будет зависеть от предложения. Пока у нас нет запланированных товарищеских встреч на следующий год. Будем ждать предложения от российской стороны», — сказал Каргар Sport24.

    Сборная Афганистана находится на 161-й строчке в рейтинге ФИФА. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

