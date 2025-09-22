Последний матч 4-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Пизой» состоится 22 сентября в Неаполе. Начало в 21:45 мск.
«Наполи» выиграл все 3 стартовых поединка чемпионата. С 9 очками команда Антонио Конте занимает 2-е место. Продление серии позволит ей возглавить таблицу.
Несмотря на то, что «Пиза» находится в зоне вылета, эту команду не стоит недооценивать. Она добилась ничьи с «Аталантой», хоть и проиграла, но дала бой «Роме» и «Удинезе», пропустив всего лишь по голу за игру.
Как бы там ни было, неаполитанцам после неудачи в Манчестере нужно как-то реабилитироваться. Победа и выход на первое место в Серии А будет отличным вариантом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают «Наполи» фаворитом. Котировки на победу составляют 1.29 и 12.3, на ничью — 5.55.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Наполи» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Пиза» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.