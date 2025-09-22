Последний матч 4-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Пизой» состоится 22 сентября в Неаполе. Начало в 21:45 мск.

«Наполи» выиграл все 3 стартовых поединка чемпионата. С 9 очками команда Антонио Конте занимает 2-е место. Продление серии позволит ей возглавить таблицу.

Несмотря на то, что «Пиза» находится в зоне вылета, эту команду не стоит недооценивать. Она добилась ничьи с «Аталантой», хоть и проиграла, но дала бой «Роме» и «Удинезе», пропустив всего лишь по голу за игру.

Как бы там ни было, неаполитанцам после неудачи в Манчестере нужно как-то реабилитироваться. Победа и выход на первое место в Серии А будет отличным вариантом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры считают «Наполи» фаворитом. Котировки на победу составляют 1.29 и 12.3, на ничью — 5.55.

Искусственный интеллект уверен в победе «Наполи» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Пиза» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.