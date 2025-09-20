В 4-м туре итальянской Серии А «Удинезе» примет «Милан». Матч состоится 20 сентября в 21:45 по мск.
«Удинезе» показал отличный старт, набрав 7 очков за 2 тура. Клуб обыграл «Пизу» и даже миланский «Интер». Сейчас хозяева занимают 4-е место в таблице и претендуют на первую тройку.
«Милан» обыграл «Лечче» и «Болонью», но вначале проиграл «Кремонезе», из-за чего имеет на один пункт меньше, чем соперник. В случае победы «россонери» наберут 9 пунктов и могут оказаться в тройке лидеров.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.65.
- Букмекеры дают 5.25 на победу «Удинезе», 3.90 на ничью, 1.70 на победу «Милана».
- Искусственный интеллект ставит на победу «Милана» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
