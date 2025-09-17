2-й таймСочи — Динамо МоскваОнлайн
    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо»«Сочи» — «Динамо» Москва: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России
  • 21:21
    • «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
  • 19:54
    • «Краснодар» сломил сопротивление «Крыльев Советов» в Кубке России
  • 19:13
    • «Автомобилист» проиграл дома «Трактору»
  • 18:49
    • «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
    «Славия» и «Буде-Глимт» поделили очки, Хайкин отыграл все 90 минут

    «Славия» — «Буде-Глимт»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Будё-Глимт Славия Прага
    В матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов пражская «Славия» и норвежский «Буде-Глимт» сыграли вничью 2:2.

    «Буде-Глимт»
    «Буде-Глимт»

    В составе победителей дублем отметился Юссуфа Мбоджи, а за гостей отличились Даниэль Басси и Сондре Фет.

    Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Славия П — Будё-Глимт 2:2
    Голы: 1:0 Youssoupha Mbodji (23'), 2:0 Youssoupha Mbodji (74'), 2:1 Даниэль Басси (78'), 2:2 Сондре Фет (90'), 2:3 Marcel Costly (53') Славия П: Индржих Станек, Томаш Голеш (Штепан Халоупек, 19'), Давид Зима, Давид Доудера, Михал Садилек (Мухаммед Чам, 90'), Лукаш Провод, Христос Зафейрис, Оскар Дорли, Васил Кушей (Иван Шранц, 90'), Томаш Хоры (Моймир Хитил, 77'), Youssoupha Mbodji (Daiki Hashioka, 77') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Матиас Йоргенсен (Даниэль Басси, 46'), Хайтам Алеесами (Вилладс Нильсен, 86'), Йостейн Гундерсен (Magnus Riisnaes, 65'), Один Бьортуфт, Сондре Эукленн (Сондре Фет, 74'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 74'), Хокон Эвьен Предупреждения: Один Бьортуфт (45 + 2'), Youssoupha Mbodji (70'), Хайтам Алеесами (79'), Патрик Берг (85')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре «Славия» сыграет с миланским «Интером», а «Буде-Глимт» сразится с лондонским «Тоттенхэмом».

