«Славия» и «Буде-Глимт» поделили очки, Хайкин отыграл все 90 минут

В матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов пражскаяи норвежскийсыграли вничью 2:2.

В составе победителей дублем отметился Юссуфа Мбоджи, а за гостей отличились Даниэль Басси и Сондре Фет.

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Славия П — Будё-Глимт 2:2 Голы: 1:0 Youssoupha Mbodji (23'), 2:0 Youssoupha Mbodji (74'), 2:1 Даниэль Басси (78'), 2:2 Сондре Фет (90'), 2:3 Marcel Costly (53') Славия П: Индржих Станек, Томаш Голеш (Штепан Халоупек, 19'), Давид Зима, Давид Доудера, Михал Садилек (Мухаммед Чам, 90'), Лукаш Провод, Христос Зафейрис, Оскар Дорли, Васил Кушей (Иван Шранц, 90'), Томаш Хоры (Моймир Хитил, 77'), Youssoupha Mbodji (Daiki Hashioka, 77') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Матиас Йоргенсен (Даниэль Басси, 46'), Хайтам Алеесами (Вилладс Нильсен, 86'), Йостейн Гундерсен (Magnus Riisnaes, 65'), Один Бьортуфт, Сондре Эукленн (Сондре Фет, 74'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 74'), Хокон Эвьен Предупреждения: Один Бьортуфт (45 + 2'), Youssoupha Mbodji (70'), Хайтам Алеесами (79'), Патрик Берг (85')

В следующем туре «Славия» сыграет с миланским «Интером», а «Буде-Глимт» сразится с лондонским «Тоттенхэмом».