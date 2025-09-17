Семак: Смогли решить задачу, которая перед нами стояла

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Кубковый матч, сегодня ребята молодцы, хорошо двигались и играли, заслуженно победили. "Амхат" — хорошая команда, но смогли победить, порадовать болельщиков, решить задачу, которая перед нами стояла. Задача‑минимум в Кубке — выйти в следующий раунд.

Шилов старался, во втором тайме подустал физически, эмоционально тоже было непросто. У него были хорошие действия в первом тайме. Почин хороший положил, выйдя в стартовом составе. Думаю, будет прогрессировать и радовать нас своей игрой», — цитирует Семака «Матч ТВ».

У «Зенита» стало 12 очков и он досрочно вышел в плей-офф Кубка России. У «Ахмата» осталось 3 балла и четвертое место.