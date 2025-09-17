1-й таймОлимпиакос — ПафосОнлайн
    Облак: Матч с «Ливерпулем» — серьезный вызов для всех нас

    Лига чемпионов Футбол Испании Атлетико Футбол Англии Ливерпуль
    Голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

    Ян Облак
    Ян Облак

    «Ливерпуль — очень сильная команда, не только благодаря новым приобретениям, но и благодаря прошлому году и предыдущим сезонам. Это потрясающая команда с великолепными футболистами, которые играют очень хорошо, и я уверен, что это серьёзный вызов для всех нас — не просто сохранить ворота "сухими", но и набрать очки, ведь нам нужно хорошо начать выступление в Лиге чемпионов. Нельзя терять очки. Таков их образ мышления. Таков и наш образ мышления, и я уверен, что нас ждёт важный и очень сложный матч на стадионе, где играть всегда непросто», — приводит слова Облака Marca.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч состоится сегодня, 17 сентября. Начало — в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

