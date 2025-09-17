2-й таймСлавия Прага — Будё-ГлимтОнлайн
    «Аякс» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    17 сентября в Амстердаме состоится матч первого тура первого этапа Лиги чемпионов, в котором «Аякс» примет миланский «Интер». Начало поединка в 22:00 мск.

    «Аякс» участник прошлогоднего плей-офф Лиги Европы. Клуб остановился на стадии 1/8 финала. В новом сезоне «аяксиды» не проиграли ни одной встречи. У них 3 победы и 2 ничьи.

    «Интер», напомним, в прошлом году дошел до финала ЛЧ, где проиграл ПСЖ. Теперь важно стартовать с победы в новом розыгрыше. Однако миланцы неудачно провели последние поединки. В Серии А они проиграли «Удинезе» и «Ювентусу».

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров на победу «Аякса» — 5.10, на победу «Интера» — 1.69, на ничью — 4.10.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Аякс» не сможет нарушить планы «Интера» на победу. Прогноз со ставками можно почитать здесь.

    • Искусственный интеллект предсказывает ничью со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аякс» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

