Диего Симеоне: «Атлетико» должен выиграть Ла Лигу в этом сезоне

Главный тренервыразил твердую уверенность в том, что мадридский клуб должен выиграть Ла Лигу.

«Я знаю, что мы должны победить. Я знаю об этом последние четыре года. Если "Атлетико" хочет продолжать расти и совершенствоваться как клуб и как команда, он снова должен побеждать. Мы побеждали в 1996, 2014 и 2021 году. Доволен ли я третьим местом? Нет, меня это не радует, но для клуба третье место крайне важно, а я человек клуба», — сказал Симеоне в интервью COPE.

В четырех из последних шести сезонов «Атлетико» финишировал третьим в Ла Лиге, уступая главенствующим «Барселоне» и «Реалу».

В сезоне 2024/25 мадридцы заняли третью позицию с 76 очками, в то время как «Барселона» стала чемпионом с 88 очками, а «Реал» — вторым с 84 баллами.