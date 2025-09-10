ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кобби МейнуПроблема роста: как успехи Мейну обернулись для него потерей места в составе «МЮ»
  • 15:44
    «Сочи» намерен побороться за форварда «Леганеса» Мигеля Де ла Фуэнте
  • 14:42
    «Спорт-Экспресс»: Бителло заключил новый контракт с московским «Динамо»
  • 14:25
    «Аль-Хиляль» отказал ЦСКА в трансфере нападающего Маркоса Леонардо
  • 13:37
    Источник: Нападающего «Ювентуса» Милика предложили российскому клубу
  • 13:17
    Лионель Месси стал лучшим бомбардиром отборочного этапа чемпионата мира в Южной Америке
    Диего Симеоне: «Атлетико» должен выиграть Ла Лигу в этом сезоне

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил твердую уверенность в том, что мадридский клуб должен выиграть Ла Лигу.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    «Я знаю, что мы должны победить. Я знаю об этом последние четыре года. Если "Атлетико" хочет продолжать расти и совершенствоваться как клуб и как команда, он снова должен побеждать. Мы побеждали в 1996, 2014 и 2021 году. Доволен ли я третьим местом? Нет, меня это не радует, но для клуба третье место крайне важно, а я человек клуба», — сказал Симеоне в интервью COPE.

    В четырех из последних шести сезонов «Атлетико» финишировал третьим в Ла Лиге, уступая главенствующим «Барселоне» и «Реалу».

    В сезоне 2024/25 мадридцы заняли третью позицию с 76 очками, в то время как «Барселона» стала чемпионом с 88 очками, а «Реал» — вторым с 84 баллами.

