Уганда обыграла Сомали, а Гвинея сыграла вничью с Алжиром

В одной из встреч Уганда обыграла Сомали со счетом 2:0.
В составе хозяев отличились Аллан Окелло на 6-й минуте с пенальти и Джуд Ссемугаби на 39-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Уганда — Somalia 2:0
Голы: 1:0 Allan Okello (пенальти) (6'), 2:0 Jude Ssemugabi (39') Уганда: Тоби Сиббик, Элио Капрадосси, Джордан Обита, Jamal Salim, Aziz Abdu Kayondo, Kenneth Semakula, Khalid Aucho, Jude Ssemugabi, Allan Okello (Reagan Mpande, 89'), Rogers Mato (Joseph Mpande, 89'), Steven Mukwala (Denis Omedi, 70') Somalia: Хандвалла Бвана (Ayuub Ahmed-Nur, 76'), Bilal Habib, Yasir Abdiqadir Saad (Mukhtar Suleiman, 55'), Ali Musse (Farhan Ahmed, 56'), Abdi Sharif, Mohamed Omar, Yonis Abdirizak, Abubakar Faisal (Mohamud Ali Mohamed, 86'), Ali Omar, Abdulle Abdullahi (Ayman Mohamed Hussein, 54'), Abdirahman Mohamud Jama Предупреждения: Элио Капрадосси (44'), Джордан Обита (90 + 3'), Farhan Ahmed (90 + 3')
После этого матча Уганда занимает 2-е место в своей группе с 15-ю очками в активе. Сомали — на 6-й позиции (1).
В параллельном матче Гвинея сыграла вничью с Алжиром (0:0).
Гвинея — Алжир 0:0
Гвинея: Мусса Камара, Дембо Силла (Ибрахима Камара, 90'), Муктар Дьякаби, Антуан Конте, Иссиага Силла (Мохамед Сума, 90'), Мори Конате, Сейдуба Сиссе (Секу Силла, 90'), Алиу Бальде (Salifou Soumah, 67'), Абдулайе Туре, Морлай Силла (Усман Камара, 72'), Серу Гирасси Алжир: Алексис Гендуз, Жауэн Аджам, Мохамед Тугай, Айсса Манди, Юсеф Аталь, Рамиз Зерруки, Хишем Будауи (Набиль Бенталеб, 79'), Мохамед Амура, Саид Бенрахма (Амин Гуири, 67'), Рияд Марез (Анис Хадж-Мусса, 66'), Фарес Шаиби (Уссем Ауа, 90') Предупреждения: Мохамед Тугай (74'), Мохамед Сума (90 + 3')
Гвинея располагается на 4-й позиции в своей группе (10), а Алжир — на 1-й позиции с 18-ю баллами.