Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово

В матче квалификации чемпионата мира сборнаяразгромила командусо счетом 3:0.

Забитыми мячами в этой игре смогли ответить Нико Эльведи, Бреел Эмболо и Дэн Ндойе.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа B Швейцария — Словения 3:0 Голы: 1:0 Нико Эльведи (18'), 2:0 Брил Эмболо (33'), 3:0 Дан Ндой (38') Швейцария: Грегор Кобель, Сильван Видмер (Исаак Шмидт, 62'), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Фабиан Ридер (Михел Эбишер, 62'), Гранит Джака, Дан Ндой (Симон Зом, 90'), Брил Эмболо (Денис Закария, 78'), Рубен Варгас (Иоганн Манзамби, 62') Словения: Ян Облак, Петар Стоянович (Danijel Sturm, 61'), Эрик Янжа, Ванья Дркушич, Жан Карничник (Давид Брекало, 86'), Санди Ловрич (Деян Петрович, 21'), Адам Черин, Яка Бийол, Жан Випотник (Свит Сешлар, 86'), Беньямин Шешко, Тими Элшник (Тамар Светлин, 61') Предупреждения: Жан Карничник (66'), Деян Петрович (70')

В параллельной игре сборная Косово выиграла у команды Швеции со счетом 2:0.

Авторами точных ударов стали Элвис Рексбечай и Ведат Мурики.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа B Косово — Швеция 2:0 Голы: 1:0 Эльвис Реджбечай (26'), 2:0 Ведат Мурики (42') Косово: Арьянет Мурич, Люмбард Деллова, Фидан Алити, Мергим Войвода, Илир Красники, Эльвис Реджбечай (Линдон Эмерллаху, 84'), Флоран Муслия (Велдин Ходжа, 90'), Ведат Мурики (Фисник Аслани, 59'), Альбион Рахмани (Мухаррем Яшари, 59'), Dion Gallapeni, Leon Avdullahu Швеция: Робин Ольсен, Даниэль Свенссон (Кен Сема, 46'), Исак Хин, Яльмар Экдаль (Эмиль Крафт, 66'), Anton Jonsson Saletros, Ясин Аяри, Хуго Ларссон (Себастиан Нанаси, 46'), Габриэль Гудмундссон, Виктор Дьёкереш, Энтони Эланга (Александер Исак, 72'), Александр Бернхардссон (Benjamin Nygren, 62') Предупреждения: Александр Бернхардссон (47'), Арьянет Мурич (81'), Фидан Алити (81'), Александер Исак (82'), Эмиль Крафт (83'), Линдон Эмерллаху (86'), Линдон Эмерллаху (90 + 1'), Мухаррем Яшари (90 + 5')

После этих игр в группе В лидирует Швейцария (6 очков). На второй строчке Косово (3 балла). У Швеции и Словении по одному очку.