    Катар — Россия. Онлайн, прямая трансляция
    «Шинник» обыграл «Волгу» в Первой лиге

    «Шинник» — «Волга»: счет матча 2:0, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Шинник Волга Ульяновск
    В матче 9-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу ярославский «Шинник» на своем поле переиграл ульяновскую «Волгу» со счетом 2:0.

    Артем Голубев
    Артем Голубев

    Первый гол на счету полузащитника Артема Голубева на 51-й минуте. Для 26-летнего футболиста это первый гол в составе «Шинника».

    А уже на исходе матча отличился Алибек Гонгапшев.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Волга Ул 2:0
    Голы: 1:0 Артём Голубев (51'), 2:0 Альбек Гонгапшев (90+6') Шинник: Тимофей Митров, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Кирилл Маляров, Валерий Кичин, Руслан Куль (Виктор Нафиков, 74'), Артём Голубев (Shchelkunov T., '), Даниэль Мишкич (Альбек Гонгапшев, 46'), Денис Самойлов (Даниэль Мишкич, 81'), Артем Малахов (Артемий Косогоров, 46'), Bozov N. Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Олег Красильниченко, Камиль Ибрагимов, Давид Кокоев, Дмитрий Рахманов (Gutsa A., 77'), Руслан Шагиахметов (Kamenshchikov D., 70'), Владислав Руденко (Владислав Яковлев, 59'), Uridia G. (Евгений Воронин, 70'), Murza A., Novikov D., Umnikov M. Предупреждения: Артём Голубев (40'), Артемий Косогоров (88')

    Календарь и таблица ФНЛ

    В 10-м туре «Шинник» будет гостить у «Сокола», а «Волга» — у «Торпедо».

