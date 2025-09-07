1-й таймЛитва — НидерландыОнлайн
    Литва — Нидерланды. Онлайн, прямая трансляция
    КАМАЗ упустил победу в матче с «Торпедо»

    КАМАЗ — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

    В 9-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу КАМАЗ сыграл дома вничью с московским «Торпедо» — 1:1.

    КАМАЗ
    КАМАЗ

    Первый тайм не принес забитых мячей. Только на 50-й минуте опытный полузащитник Мухаммад Султонов вывел хозяев вперед.

    Он же через 14 минут покинул поле из-за двух желтых карточек. В большинстве «Торпедо» все-таки смогло уйти от поражения после точного удара недавнего новичка Душана Бакича.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Торпедо 1:1
    Голы: 1:0 Мухаммад Султонов (50'), 1:1 Bakic D. (90') КамАЗ: Арсен Адамов, Георгий Юдинцев, Савелий Ратников, Даниэль Мишкич, Александр Дерюгин, Роман Защепкин, Мухаммад Султонов, Ренат Голыбин, Руслан Апеков (Solodukhin A., 85'), Давид Караев (Semenov V., 85'), Kalistratov T. (Роман Мануйлов, 34') Торпедо: Ростислав Солдатенко, Глеб Шевченко (Егор Данилкин, 87'), Сергей Бородин, Данил Степанов (Руслан Червяков, 59'), Боян Роганович, Александр Иваньков, Александр Орехов, Владимир Москвичёв, Кирилл Данилин (Артур Галоян, 76'), Александр Юшин (Даниил Шамкин, 77'), Александр Чупаев (Bakic D., 60')

    Календарь и таблица ФНЛ

    КАМАЗ остался на третьем месте с 18 очками. «Торпедо» сейчас на 15-й строчке с 6 очками.

