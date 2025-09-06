ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
    Отец Глебова: Очень рад и горд за Кирилла

    Артём Глебов, отец футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, оценил дебют игрока за сборную России. Это случилось в товарищеском матче с Иорданией. Встреча закончилась вничью 0:0.

    Кирилл Глебов
    Кирилл Глебов

    19-летний Глебов вышел на поле на 61-й минуте.

    «Когда Кирилл попал в расширенный список главной сборной России, мы ждали, что попадёт и в окончательный. Была надежда на это. Но надеялись, не только что он туда попадёт, но и проведёт какие-то минуты на поле. Поэтому, конечно, специально поехали на матч сборной с Иорданией в Москве — полететь в Катар нет возможности. Когда Андрей Мостовой получил травму, Кирилла первым отправили разминаться. Мы были в ожидании.

    В 19 лет человек попал в главную сборную страны — он там самый молодой сейчас. Я смотрю на игру Кирилла не как тренер, а как отец. И для меня самое главное его здоровье. Немножко расстроило его небольшое повреждение. Но в целом я очень рад и горд за Кирилла», — сказал Глебов «Чемпионату».

