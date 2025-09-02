ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • 09:20
    • «Сочи» уволил Морено
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
  • 23:25
    • Рублев всухую проиграл в 1/8 финала US Open
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
  • 07:20
    • Медина может покинуть «Спартак»
    Сафонов рассказал о сложностях во время перелета из Парижа в Москву

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Сборная России Футбол России
    Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался по поводу ситуации с задержкой рейса и длительным ожиданием багажа во время перелета из Парижа в Москву для участия в тренировочном сборе национальной команды.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    4 сентября сборная России сыграет с Иорданией. 7 сентября россияне встретятся с Катаром.

    «В понедельник ночью, ровно к часу, я прилетел из Парижа в Москву. Но перед этим нас ждал волнительный транзит через Стамбул: наш первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку оставалось всего 30 минут. Представьте наше облегчение и радость, когда мы всё же успели на второй рейс!

    Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло SMS: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец‑то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске. Так началась моя дорога. Непростое начало, но теперь есть что рассказать вам», — написал Сафонов в телеграм-канале.

