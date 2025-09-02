Сафонов рассказал о сложностях во время перелета из Парижа в Москву

Голкипервысказался по поводу ситуации с задержкой рейса и длительным ожиданием багажа во время перелета из Парижа в Москву для участия в тренировочном сборе национальной команды.

4 сентября сборная России сыграет с Иорданией. 7 сентября россияне встретятся с Катаром.

«В понедельник ночью, ровно к часу, я прилетел из Парижа в Москву. Но перед этим нас ждал волнительный транзит через Стамбул: наш первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку оставалось всего 30 минут. Представьте наше облегчение и радость, когда мы всё же успели на второй рейс!

Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло SMS: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец‑то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске. Так началась моя дорога. Непростое начало, но теперь есть что рассказать вам», — написал Сафонов в телеграм-канале.