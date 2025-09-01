«Тоттенхэм» взял в аренду у ПСЖ Коло Муани

объявил о переходе нападающегона правах аренды.

Стало известно, что Коло Муани будет выступать за «Тоттенхэм» до конца нынешнего сезона.

«Рандаль — высококлассный игрок, доказавший свою состоятельность за годы выступлений за крупные команды из Лиги чемпионов, а также у него богатый опыт выступлений за сборную Франции.

Он в хорошем возрасте, на пике карьеры, обладает неплохими качествами, которые подойдут как нам, так и Премьер-лиге, и даёт нам дополнительные возможности в финальной трети поля, позволяя играть как флангами, так и через центр.

Мы все рады тому, что Рандаль может привнести в команду, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним», — цитирует главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Коло Муани выступал за «Ювентус» на правах аренды, где провел 16 матчей в рамках Серии А, забил 8 голов и сделал голевую передачу.