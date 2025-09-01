ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
    Хейлунн продолжит карьеру в «Наполи» на правах аренды
    Гонсалес перешел из «Ювентуса» в «Атлетико» М
    Александрова уступила Свентек в четвертом круге US Open — 2025
    «Вердер» арендовал Бонифейса у «Байера»
    «Вильярреал» объявил о подписании контракта с Микаутадзе
    «Тоттенхэм» взял в аренду у ПСЖ Коло Муани

    «Тоттенхэм» объявил о переходе нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани на правах аренды.

    Рандаль Коло Муани стал игроком «Тоттенхэма»
    Рандаль Коло Муани стал игроком «Тоттенхэма»

    Стало известно, что Коло Муани будет выступать за «Тоттенхэм» до конца нынешнего сезона.

    «Рандаль — высококлассный игрок, доказавший свою состоятельность за годы выступлений за крупные команды из Лиги чемпионов, а также у него богатый опыт выступлений за сборную Франции.

    Он в хорошем возрасте, на пике карьеры, обладает неплохими качествами, которые подойдут как нам, так и Премьер-лиге, и даёт нам дополнительные возможности в финальной трети поля, позволяя играть как флангами, так и через центр.

    Мы все рады тому, что Рандаль может привнести в команду, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним», — цитирует главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка пресс-служба клуба.

    • В прошедшем сезоне Коло Муани выступал за «Ювентус» на правах аренды, где провел 16 матчей в рамках Серии А, забил 8 голов и сделал голевую передачу.

