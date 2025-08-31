«Ювентус» выиграл у «Дженоа», «Торино» и «Фиорентина» поделили очки

В матче второго тура итальянской Серии Ана выезде переигралсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Душан Влахович с передачи Филипа Костича на 73-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Ювентус 0:1 Гол: 0:1 Душан Влахович (73') Дженоа: Никола Леали, Брук Нортон-Каффи, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Аарон Мартин, Мортен Френнруп (Алессандро Маркандалли, 78'), Патрицио Мазини, Валентин Карбони (Мортен Торсби, 65'), Николае Станчу (Руслан Малиновский, 65'), Микаэль Эллертссон (Витор Оливейра, 77'), Лоренцо Коломбо (Калеб Экубан, 77') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Ллойд Келли, Бремер, Федерико Гатти, Жоау Мариу (Филип Костич, 62'), Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Теун Коопмейнерс, 62'), Джонатан Дэвид (Душан Влахович, 62'), Кенан Йылдыз (Уэстон Маккенни, 90'), Шику Консейсау (Николас Гонсалес, 83') Предупреждения: Жоау Мариу (19'), Лео Эстигор (67'), Теун Коопмейнерс (82')

У «Ювентуса» после этого стало шесть очков и второе место. В активе «Дженоа» осталось одно очко и 15-я строчка.

В параллельной встрече «Торино» и «Фиорентина» сыграли вничью. Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Фиорентина 0:0 Торино: Франко Израэль, Маркус Педерсен, Сауль Коко, Гильермо Марипан, Кристиано Бираги (Валентин Лацаро, 76'), Чезаре Казадей, Кристьян Аслани (Адриен Тамез, 81'), Иван Илич (Гвидас Гинейтис, 76'), Никола Влашич, Сириль Нгонж (Закария Абухляль, 81'), Джованни Симеоне (Че Адамс, 62') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс, Лука Раньери, Марин Понграчич, Пьетро Комуццо (Eddy Kouadio, 46'), Роландо Мандрагора (Шер Ндур, 66'), Симон Зом (Николо Фаджоли, 46'), Мойзе Кин, Роберто Пикколи (Эдин Джеко, 77'), Альберт Гудмундссон (Якопо Фаццини, 83'), Dodo Предупреждения: Симон Зом (19'), Никола Влашич (37'), Марин Понграчич (73'), Валентин Лацаро (86')

У «Фиорентины» теперь два очка и десятая строчка. У «Торино» теперь один балл и 18-е место.