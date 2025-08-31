ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Акрон» дома уступил «Балтике» в РПЛ

    «Акрон» — «Балтика»: счет матча 0:2, обзор голов

    В матче 7-го тура российской Премьер-лиги тольяттинский «Акрон» уступил калининградской «Балтике» со счетом 0:2.

    Кевин Андраде
    Кевин Андраде

    Уже на второй минуте Кевин Андраде с передачи своего партнера по центру обороны Натана Гассама вывел команду вперед.

    Второй мяч «Балтика» забила на исходе первого тайма, когда Максим Петров замкнул передачу своего однофамильца Ильи.

    Во втором тайме гости стали играть более осторожно и спокойно довели матч до победы.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Балтика 0:2
    Голы: 0:1 Кевин Андраде (2'), 0:2 Максим Петров (41') Акрон: Виталий Гудиев, Йонуц Неделчару, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Стефан Лонча, Константин Марадишвили (Родриго Эсковаль, 79'), Максим Кузьмин (Bazilevskiy N., 61'), Boldyrev M., Константин Савичев (Dmitriev A., 83'), Артём Дзюба, Shershov N. (Солтмурад Бакаев, 46') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Николай Титков (Айман Мурид, 75'), Илья Петров, Максим Петров (Юрий Ковалёв, 86'), Сергей Пряхин (Элдар Чивич, 75'), Брайан Хиль (Offor C., 81')

    Благодаря этому успеху «Балтика» сравнялась по очкам с лидером «Краснодаром», у них теперь по 15. «Акрон» (6) пока на 12-й строчке.

